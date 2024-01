THF; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da hentbola girmesini istiyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da hentbol takımı kurarak bu branşa yatırım yapmalarını istediklerini söyledi.



Kılıç, AA Spor Sohbetleri'ne konuk olarak, Türk hentbolunun 2023 yılını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.



Başkan Kılıç, 2024 yılının çalışmalarını yaptıklarını belirtirken, "2023 bizim açımızdan çok verimli ve yoğun geçti." dedi.



Geçen yıl 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı'nın B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak A klasmanına yükseldiğini hatırlatan Kılıç, "Kızlarımızın bu başarısı, beklentilerimizden önce gerçekleşti. Özellikle kadınlarla ilgili çalışmalarımızla öne çıktığımızı görüyorum. Bildiğim kadarıyla kadın kurulu olan ilk federasyonuz. Çünkü kadınların erkeklerle eşit sayılarda temsil edilmesinin spor federasyonları için önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde sporcu sayısı ve takım sayısı olarak baktığınızda bu eşitlik çok yakın." diye konuştu.



Kılıç, milli takımların hedefine ilişkin, "Hem kadın hem erkek A milli takımlar düzeyinde bugüne kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerinde yarışamadığımız için başarılı olamadık ama o yoldayız. Özellikle A Milli Kadın Takımı şu an Avrupa Şampiyonası grup elemeleri oynuyor. Belki de tarihimizde ilk defa şampiyona finallerine bu kadar yakınız." şeklinde konuştu.



A Milli Kadın Takımı'nın şubat ayının sonu ve mart ayı başında önce deplasmanda sonra Ankara'da Bulgaristan ile iki maç yapacağını aktaran Kılıç, "Bu iki maçı alırsak Avrupa Şampiyonası finaline gitme yolunda çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İnşallah bir tarih yazacağız ve bu tarih devam edecek. Hem erkeklerde hem kadınlarda sürekli olarak finallerde olmalıyız. Daha sonra madalya kovalamalıyız. Türkiye için en nihai hedef olimpiyatlarda yarışan bir hentbol olmalı." ifadelerini kullandı.



"EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda tekrar bir başarı kazanılabilir"



Kulüplerde Konyaaltı Belediyespor Kadın Takımı'nın hentbol tarihinde ilk kez EHF Avrupa Kupası'nı kazandığının hatırlatılması üzerine de Kılıç, şöyle konuştu:



"Konyaaltı Belediyespor, maç da kaybetti ama hiç yılmadı, sonuna kadar mücadele etti. Meşakkatli bir yoldan geçerek bu kupayı kazandı. O yüzden Konyaaltı Belediyespor bir ilki gerçekleştirdiği için hentbola farklı bir ivme kazandırdı. Diğer takımlarımızın da bu hedefleri başarabilme tutkusu ve çalışması içerisinde olabileceğini gösterdi. Bu başarı EHF tarafından da çok ses getirdi. İnşallah diğer takımlarımız da bu yolda ilerleyecek. Keza şu an aynı kupada son 16 turunda Armada Praxis Yɑlıkɑvɑkspor ile Yenimahalle Belediyespor eşleşti ve birisi çeyrek finalde devam edecek. EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda tekrar bir başarı kazanılabilir."



EHF Avrupa Kupası'nda erkeklerde de şuan Beşiktaş Safi Çimento'nun son 16 turuna kaldığını aktaran Kılıç, "Hedefleri finale çıkmak. Konyaaltı Belediyespor'un elde ettiği başarıyı devam ettireceklerini düşünüyoruz. Bu inşallah milli takımlara da sirayet edecek. Federasyon olarak en büyük hedefimiz A milli takımlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya peşinde koşmak." açıklamasını yaptı.



Alt yapıya çok yatırım yaptıklarını belirten Kılıç, "Şu anki kulüplerimize hentbola katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ama daha fazla kurumsal ve camia kulüplerine ihtiyacımız var. Öncelikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere bütün camia kulüplerinden hentbola yatırım yapmalarını bekliyoruz. Yanı sıra diğer branşlarda olduğu gibi hentbolun ilk kurulduğu yıllarda da var olan Halkbank gibi kurumsal takımların hentbola yatırım yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni antrenörüne ilişkin de Kılıç, şu bilgiyi verdi:



"Sahadan gelen bir başkanım. Hiçbir zaman sonuçların günlük alınamayacağını bilen, uzun yıllara dayanan çalışmaların gerektiğine inanan bir spor insanıyım. Karşılıklı anlaşarak ayrıldığımız Okan Halay hocama teşekkür etmek istiyorum. Milli takıma çok emek verdi. Bazen değişiklikler yapmanız gerekiyor. Hentbol milli takımı önemli bir aşama kaydetti. Şimdi İspanyol bir antrenörle devam edeceğiz. Uzun soluklu bir proje içerisinde olmasını istiyoruz. Önemli deneyimleri olan bu İspanyol antrenörle milli takımlarımızın başarılarının arzu ettiğimiz seviyeye taşınabileceğine inanıyoruz. Türk hentbolu için önemli bir transfer olacak."



"Sporcu sayımızı 2,5 kat artırarak 19 bin 100'e çıkarttık"



Geçmişten günümüze erkek hentbolunun Avrupa'da biraz daha önde olduğunu dile getiren Kılıç, "Ancak çok hızla koşan bir kadın hentbolu var. Türkiye'de de kadın hentbolu biraz erkek hentbolunun önüne geçmek üzere. Sporcu sayılarında da buna benzer şeyler yaşanıyor." açıklamasında bulundu.



EHF ile bir projes yaptıklarını anlatan Kılıç, "Bu projeyle şu an 8-9 yaşlarında 2 bin 517 çocuğu hentbola başlattık. Bunların bin 400'ü kız öğrencilerden oluşuyor. Biz göreve geldiğimizde 7 bin 800 olan sporcu sayımızı 2,5 kat artırarak 19 bin 100'e çıkarttık. Kulüp sayımızda da artış oldu. Okullarda hentbol oynayan çocuklarla birlikte yaklaşık 50 bin kişi şu an aktif hentbolla ilgileniyor. İnşallah bu sayıyı yakın zamanda 100 bine çıkartarak, master projesiyle hentbolu tabana yaymaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



"(Kral Şakir) projesi hentbol için çok değerli"



Hentbol için çizgi film karakteri "Kral Şakir" üzerinden hayata geçirdikleri projeyle ilgili konuşan Kılıç, "Kral Şakir projesi hentbol için çok değerli. Özellikle 6-11 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları için çok yüksek düzeyde reytinge sahip. Tabii Kral Şakir'in çizeri Varol Yaşaroğlu, hentbol için bize çok destek oldu. İlk önce bir çizgi film projesi ortaya koyduk, bu çizgi film projesi giderek büyüyecek." dedi.



Hentbol akademilerini de "Kral Şakir Hentbol Akademileri" olarak hayata geçireceklerini ifade eden Kılıç, "Okullarda, 'Kral Şakir ile hentbol oynuyoruz' adı altında, çocukların bu branşı sevmesini sağlayacak projeler içerisindeyiz. Geri dönüşlerden çok memnunuz. Devam filmleri çekimleri konusunda bir anlaşmaya vardık. Hentbol ürünleri de çıkartacağız ve 10 binlerin hentbolun içine girmesi için bir fırsat olacak." diye konuştu.



Avrupa'da hentbolun bambaşka bir yerde olduğuna işaret eden Kılıç, "Avrupa'daki rakipleriyle Türk hentbolcuların yarışma koşullarının eşitlenmesi, sporcu gelirlerinin artırılması gerekiyor. Bunun için sponsorluk çalışmalarımız var. Kulüplere destek olmaya çalışıyoruz ama camia kulüplerinin hentbol yatırımları yapması önümüzü açacak ve hedeflediğimiz yolu kolaylaştıracak hamleler olacaktır." yorumunda bulundu.



Depremzede çocuklara hentbol ile destek olundu



Depremzedeler için Kızılay ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Kılıç, şunları kaydetti:



"Depremde çok acı kayıplarımız oldu. A Milli Erkek Takımı kaptanımız Cemal Kütahya'yı kaybettik. Gönüllülerimizle birlikte ilk önce çadır kentlere, sonra konteyner kentlere sporcularımızı gönderip, oradaki çocuklara hentbol oynatıyoruz. EHF de bu projenin içinde olmak istedi. Yine Heybeliada'da Kızılay'ın kamp merkezinde kızlara yönelik tematik hentbol kampı yaptık. Eskişehir'de down sendromlu çocuklarımıza hentbol oynatıyoruz. Hentbol olarak sahanın dışında da var olarak iletişimimize güçlü bir şekilde devam ediyoruz."



Gelecek adına önemli planları olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sporcularımız hentbolu hayatlarının merkezine alacaklar, yılmadan çalışacaklar. Hedefe hep birlikte gideceğiz ve Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandıracağız inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU