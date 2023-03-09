THF, depremzede çocuklara hentbol dersi verdi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'ya gelen çocuklara hentbol dersi verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, oluşturulan bir ekibin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan çocuklarla bir araya geldiği belirtilerek, "Depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturduğumuz gönüllü timimiz, GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda çocuklarımızla hentbol beceri etkinlikleri gerçekleştirdi." denildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, oluşturulan bir ekibin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan çocuklarla bir araya geldiği belirtilerek, "Depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturduğumuz gönüllü timimiz, GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda çocuklarımızla hentbol beceri etkinlikleri gerçekleştirdi." denildi.
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