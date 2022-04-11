THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi

Türkiye Hentbol Federasyonu, Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Abone Ol
THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2022 00:42
Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran ve sağlık görevlilerinin sahaya gelmesini sağlayan Mevlüt Kaan Günay'a Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından bir teşekkür plaketi verildi.

Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a ödülü bugün Ankara THF Salonu'nda Spor Toto ile Hatayspor arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçı öncesinde THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından takdim edildi.

THF'nin açıklamasında "Federasyon olarak, centilmenliği ve adil oyunu her şeyin önünde tutan Mevlüt Kaan Günay'a bu örnek davranışı için teşekkür ediyoruz." denildi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi iki takım sahaya, "Kadına Şiddet Cehalet ve Suçtur" pankartı ile çıktı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.