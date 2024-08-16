THF'de 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu 27 Eylül'de Ankara'da yapılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THF'de 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu
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16 Ağustos 2024 13:47
Türkiye Hentbol Federasyonunun 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 27 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Ankara'da daha sonra duyurulacak yerde gerçekleştirilecek.

Genel kurul için 27 Eylül'de yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 28 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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