Türkiye Hentbol Federasyonunun 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 27 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Ankara'da daha sonra duyurulacak yerde gerçekleştirilecek.



Genel kurul için 27 Eylül'de yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 28 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.





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