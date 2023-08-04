THF Başkanı Uğur Kılıç'tan şampiyona değerlendirmesi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 17 Yaş Altı Kızlar Hentbol Avrupa Şampiyonası'nın yarın Ankara'da başlayacağını belirterek, "Bu şampiyona ile Avrupa Hentbol Federasyonuna organizasyon yetkinliğimizi göstermek istiyoruz." dedi.



Başkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın şampiyonada ilk maçını yarın saat 18.45'te Büyük Britanya ile oynayacağını belirtti.



İsteyen hentbolseverin şampiyona maçlarını EHF TV, SportsTV ve Dsmart Spor'dan canlı olarak takip edilebileceğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:



"İkinci maçımızı 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile yapacağız. 9 Ağustos Çarşamba Avusturya, 10 Ağustos Perşembe günü de Letonya ile oynayacağız. 17 Yaş Altı Milli Takımı'mız bu şampiyona için hazırlıklarını tamamladı. Hedefimiz turnuvadan başarılı sonuçlar elde etmek. Aynı zamanda bu şampiyona ile Avrupa Hentbol Federasyonuna organizasyon yetkinliğimizi göstermek istiyoruz. Gelen takımların da bu turnuvadan güler yüzle ayrılması için tüm ekibimiz var gücüyle hazırlandı. Ekibimize teşekkür ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum."



