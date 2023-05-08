THF Başkanı, Konyaaltı Belediyespor tebrik etti!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.



Kılıç, yaptığı açıklamada, "Türk hentboluna bu büyük başarıyı hediye eden Konyaaltı Belediyespor'u, Belediye Başkanımız Semih Esen'i, katkı sağlayan tüm yöneticileri, yüreklerini sahaya koyan sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Antalya seyircisine de teşekkürlerini ileten Kılıç, şunları kaydetti:



"Bu zor maçı, lehimize çevirmek için büyük çaba sarf ettiler ve başarıda büyük pay sahibi oldular. Hentbol camiamız bu başarı için birlikte hareket etti, hentbolumuza çok yakıştı. Hentbol ikliminin daha da pozitif olabilmesi, ülkemizde hentbola olan ilginin daha da hızlı bir ivmeyle artması için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar, tebrik ediyor ve bu önemli başarının hentbolumuzu sürdürülebilir başarılara taşıyacağına inanıyorum."





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