THF Başkanı Kılıç: 'Avrupa Şampiyonası'na katılabilecek güçteyiz'

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısını göstereceğine inandığını söyledi.



Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerdeki tüm maçları kazanmayı amaçladıklarını belirtti.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 EHF Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki şansını değerlendiren Kılıç, şunları söyledi:



"Milli takımımız, çarşamba günü deplasmanda Karadağ'la, 15 Ekim'de de Ankara'da Sırbistan ile karşılaşacak. Bu iki müsabakadan da galibiyetle ayrılabilecek güçteyiz. Milli takımımız, sahaya yüreğini koyacak ve son ana kadar mücadelesini sürdürecektir. Bu maçların ardından Bulgaristan ile karşılaşacağız. Daha sonra yine Kardağ ve Sırbistan ile maça çıkacağız. Grup karşılaşmalarına bence maç maç bakmak çok önemli. Biz, bütün maçlara kazanmak için çıkacağız. Grup lideri olarak çıkabiliriz. Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılabilecek güçteyiz."



"Çok güçlü bir altyapı geleceğine eminim"



Altyapının önemine dikkati çeken Kılıç, "Çok kaliteli bir teknik ekiple çalışıyoruz. 35'in üzerinde altyapı antrenörü milli takıma hizmet veriyor. Her yaş kategorisinde de en az ayda bir hafta olmak üzere milli takım kampları yapılıyor. Çok güçlü bir altyapı geleceğine eminim. Bizim çalışmalarımızın çoğu uzun soluklu projeler. Bizim en büyük hedefimiz, Türkiye'yi 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak. Bunun için de her geçen gün altyapımız için projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Alt yaş kategorilerinde uyguladıkları sistemle ilgili de bilgi veren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz göreve geleli iki yıl oluyor. Bu sürede 15, 17 ve 19 yaş altı milli takımlarımız için çok geniş bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yaş kategorilerinde yaklaşık 1600 maç seyrettik. Sonrasında 160-200 kişilik kadrolar belirledik. Bu iki yıl boyunca da oyuncular için her ay bir kamp düzenledik. Bu çalışmada şu an 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda olan kızlarımız için Cent Koleji Projesi'ni hayata geçirdik. Hepsini bir okulda topladık. Aynı zamanda bu projeye dahil olan kızlarımız, Cent Koleji adıyla şu anda ligde mücadele ediyor. Bu takımımız, Avrupa B Klasmanı Şampiyonası'nda ikinci olarak bir üst klasmana yükseldi."