THF Başkanı: 'Hedefimiz olimpiyatlara 3 sporcuyla katılabilmek'

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 şartlarının 2020 yılı faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtladığını dile getirdi.



Federasyon olarak 2019 yılında 225 madalyayla son 8 yılın rekorunu kırdıklarını hatırlatan Taşpınar, "2020 yılında ise Kovid-19 nedeniyle hiçbir yere gidemedik, yurt içi faaliyetleri de yapamadık. Sene başında Uluslararası Naim Süleymanoğlu Türkiye Şampiyonası'nı ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı yapabildik. İki tane de okul sporlarıyla alakalı yarışma düzenledik. Bunların dışında iki tane uluslar arası yarışmaya gidebildik." diye konuştu.



Geçen yıl olimpiyatlara kota puanı veren turnuvaların hiçbirine katılamadıklarını aktaran Taşpınar, "Her yıl 8-9 tane turnuva düzenliyorduk. Bir o kadar da uluslar arası turnuvalarımız olurdu. Hepsi iptal edildi. Katıldığımız az sayıdaki turnuvada, 10 altın, 9 gümüş, 4 de bronz olmak üzere 23 madalya kazandık. Ancak önceki yıl ile karşılaştırma yapamayız tabii ki." ifadelerini kullandı.



Tamer Taşpınar, olimpiyatlar için en büyük kotayı veren Avrupa ve dünya şampiyonalarının iptal edildiğini belirterek, "Bu sene Dünya Şampiyonası Cidde'ye alındı. Mart ayına konmuştu, nisan ayına ertelendi. Hatta mayısta olma ihtimali de var. Geçen sene yapılamayan Avrupa Şampiyonası, bu yıl nisan ayında Moskova'da düzenlenecek. Bu iki yarışma halter için çok önemli. Çünkü orada alacağımız puanlar ve dereceler ölçüsünde olimpiyata kaç sporcumuzun katılacağı belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



- "Hedefimiz olimpiyatlara 3 sporcuyla katılabilmek"



Bu senenin takvimine ilişkin Taşpınar, "Yurt içi ve yurt dışı toplam 20 faaliyetimiz olacak. Türkiye şampiyonalarını da yapmaya gayret edeceğiz." dedi.



Taşpınar, yurt içi turnuvaları Kovid-19 şartlarına göre en az katılımla gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Tokyo'ya 2 erkek ve 2 kadın sporcu kota hakkımız var. Eğer kota alırsak, madalya kazanma imkanımız var. Fakat sayısıyla veya rengiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Rusya katılamayacak, Kovid-19 sürecinin diğer ülke sporcularını nasıl etkilediğini de tam olarak bilmiyoruz. Çok karışık bir süreç. Maalesef salgın halen hızını kesmedi ama mart ayına kadar belki biraz azalabilir. Şöyle bir şansımız da var, halter bir temas sporu değil. Tedbirlerimizi sıkı şekilde devam ettiriyoruz. Bu sene kısıtlı sayıyla da olsa Türkiye şampiyonalarını yapacağız. Hedefimiz olimpiyatlara 3 sporcuyla katılabilmek. Zaten bize 4 kota tanındı. Biz 3 kota alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kovid-19 süresince de milli takım kamplarını hiç aksatmadık. Şu anda sporcularımızın bir kısmı Ankara'da, bir kısmı da Antalya'da kampta. Ancak kampların sonunda bir turnuvaya gidilmediği zaman sporcuların motivasyonları düşüyor. Şu anda sporcularımız kayıplarını telafi etti."



Zor olan kısmı atlattıklarını, bundan sonra madalyaya ulaşmaya çalışacaklarını vurgulayan Taşpınar, "Kadınlarda 3 sporcumuz var. Dünya şampiyonumuz Şaziye Erdoğan, 49 kiloda kuvvetle kota alabilecek sporcularımızdan birisi ve çalışmalarına devam ediyor. +87 kiloda Melike Günal var. Avrupa şampiyonu oldu. Maşallahı var çok hevesli ve kota alabilir. Bir sürprizimiz de belki kota alabilir. 64 kiloda Nuray Levent, o da müthiş bir patlama yaptı. Antrenmanları çok iyi gidiyor." açıklamasında bulundu.



Erkek haltercilerden kota alabilecek sporculara ilişkin Taşpınar, "61 kiloda Ferdi Hardal'ın kota şansı halen devam ediyor. 73 kiloda ilginç bir tablo var. Daniyar İsmayilov'un kota alma şansı yüksek, ayrıca Avrupa'nın en iyi sporcusu olarak gitme ihtimali de var. Bir de yeni yetişen, gençlik olimpiyatlarında Arjantin'de birinci olan Muhammet Furkan Özbek var. Daniyar ile aynı kiloda. Yani ikisinden biri gidemeyecek. Biz de merakla bekliyoruz. Keşke farklı kiloda olsalardı da bir sporcu daha fazla götürebilseydik. Hangisi gidecek merakla takip ediyoruz." şeklinde konuştu.



Öte yandan, Tokyo Olimpiyatları'nın bu sene de yapılıp yapılamayacağı konusunda şüphelerin bulunduğuna işaret eden Taşpınar, süreci takip edeceklerini ve kesin düzenlenecekmiş gibi hazırlıklarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



