THF, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Milletimizin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları büyük zorlukları aşıp Kurutuluş Savaşı'nı kazandı ve zaferi 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırdı. 'Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz' diyen Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gösterdiği hedeflerle ilelebet yaşatacak olmanın azim ve onurunu yaşıyoruz."



Şehitlerin rahmetle anıldığı mesajda, "İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin 99. yılını yaşamanın coşkusu ve mutluluğu ile aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.





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