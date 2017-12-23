  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Theofanis Gekas, Süper Lig'de teknik direktör mü olacak?

Türk sporseverlerin de yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye'ye geliyor. İşte gelişmeler...

Kaynak: Sporx.com
Theofanis Gekas, Süper Lig'de teknik direktör mü olacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 09:50
Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen ilk Yunan futbolcu olan golcü oyuncu, Almanya'da aldığı teknik direktörlük eğitimini tamamladı ve Pro-lisans almaya hak kazandı. Yakın zamanda Türkiye'ye gelecek Gekas, Süper Lig'de mücadele eden bir takımla teknik direktörlük için görüşme yapacağını açıkladı.

Ülkesi Yunanistan'ın yanı sıra Almanya ve Türkiye'de forma giydiği yıllarda gol krallığı sevinci yaşayan Gekas, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Levante, Panathinaikos gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi. Ünlü golcü ülkesi Yunanistan'da iki, Almanya'da ise bir kez gol krallığı sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Aksihar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.

Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için