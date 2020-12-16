Theo Hernandez Real Madrid'e dönmeyi düşünmüyor

Milan'ın başarılı Fransız sol beki Theo Hernandez, kiralık sözleşmesi bitince Real Madrid'e dönmek istemediğini söyledi.



Hernandez açıklamasında kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığını söyleyerek, "Real Madrid'e imza attığımda çok gençtim. Neredeyse hiç maça çıkma şansım olamadı. Milano'da hayatımın sonuna kadar kalabileceğimi hissediyorum ve Madrid'e dönmeyi hayal etmek istemiyor" şeklinde konuştu.



Theo Hernandez 2017'de Atletico Madrid'den 25 milyon euroya imza attığı Real Madrid'de 2 sezonda 23 maçta forma şansı bulabilmişti. Hernandez hücum özellikleriyle Milan sol kanadının en güçlü isimlerinden olmayı başarmıştı.



23 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezondan bu yana çıktığı 56 maçta 10 gol atıp 9 asist yaparak dikkat çeken performans sergilemişti.



