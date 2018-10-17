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Theirry Henry: ''Guardiola'yı örnek alıyorum''

Teknik direktörlük kariyerine Monaco'da başlayan Thierry Henry, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Theirry Henry: ''Guardiola'yı örnek alıyorum''
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17 Ekim 2018 19:37
Monaco'nun yeni teknik direktörü Thierry Henry, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak olan Fransız eski futbolcu, ''Buraya geri dönmek sıradışı bir olay. Monaco'dan teklif aldığımda kalbimin sesini dinledim. Kulüp başkanına, yardımcı başkana, sportif direktöre evime dönme şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

''PEP'İ REFERANS ALIYORUM''

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'yı örnek aldığını belirten Henry, ''Teknik direktörlük için referans aldığım kişi Pep. Bunu herkes için söylemem. Barcelona'da nasıl oynanması gerektiğini onunla öğrendim. Oyun hakkında konuşuyorsak hiç uyumazdı, sürekli neyin daha iyi yapılacağını düşünürdü. Bir şeyleri öğreten insanlardan ilham alırsınız. Pep de benim için öyle'' diye konuştu.

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