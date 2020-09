The Witcher 3 PS5 ve Xbox Series X için geliyor!

2015 yılında piyasaya sunulan ve ödüllere doymayan CD Projekt Red yapımı The Witcher 3: Wild Hunt, PS5 ve Xbox Series X için onaylandı. Sevilen oyunun yeni nesil konsollara duyurulması, oyunseverleri heyecanlandırdı.



Yapımcı firma CD Projekt Red'in duyurusuna göre oyun, Complete Edition olarak yeni nesil konsollara çıkacak. Yani, Blood and Wine ve Hearts of Stone ek paketleri de oyuna dahil edilecek.



Yapımcı firmanın açıklamalarına göre, oyunu daha önce PC, Xbox One ya da PlayStation 4 sürümünü satın alan kişiler, yeni nesil konsollar için ek ücret ödemeyecek. Bunun dışında oyunu yalnızca yeni nesil konsollarda almak isteyen oyunseverlerin na kadar ücret ödeyeceği ise açıklanmadı.



Tüm bunların yanı sıra, oyun yeni nesil konsollara 2021 yılında çıkacağını da ekleyelim.



Rivialı Geralt'ın PS5 ve Series X için duyurulması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.



Kaynak: shiftdelete.net