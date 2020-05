The Walking Dead izle Netflix! The Walking Dead konusu nedir? Oyuncu kadrosu

Dizi The Walking Dead Netflix platformuna girdiğinden beri bilinirliğini ve izlenme oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Yürüyen Ölüler olarak çevirisi yapılan dizinin büyük izleyici kitlesi var ve oyuncuları, giib detaylar merak ediliyor. The Walking Dead ya da Yürüyen Ölüler dizisi, ülkemizde de merakla takip edilen yabancı yapımlardan biridir. İlk olarak Robert Kirkman ve Tony Moore tarafından meydana getirilen 2003 yapımı Amerikan çizgi roman serisi, daha sonra ülkemizde de Yürüyen Ölüler adıyla dağıtılmaya başlandı.Şimdilerde ise efsanevi bir yapım haline gelen The Walking Dead, sınırları zorlamaya ve izleyicileri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Uzun soluklu bir yapım olan bu dizi zombi temasını işliyor.İlk bölümü 2010 yılında izleyicilerle buluşan ve halen daha büyük bir keyifle izlenen The Walking Dead; konusu, oyuncuları ve benzersiz sahneleriyle beğeni toplamayı başarıyor. Biz de henüz diziye göz atmamış olanlar ve uzun soluklu bir yabancı diziye başlamak isteyenler için The Walking Dead'i incelemeye karar verdik.The Walking Dead dizisi, konusu ve oyuncularıyla huzurlarınıza geliyor.İzleyicilerle buluştuğu ilk andan itibaren fark yaratarak en çok izlenen diziler arasına adını yazdıran The Walking Dead, özellikle de çizgi romandan uyarlanan konusuyla beğeni toplamayı başarıyor. The Walking Dead konusu temel olarak zombi salgının başlangıcında ve devamında sağ kalan insanların vermiş olduğu mücadeleyi işliyor.Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle, medeniyet yok olmuş ve insanlar zombileşmeye ya da dizideki deyimiyle "aylaklaşmaya" başlamış durumdadır. Beyinsel bir hastalık olduğu için sadece kafalarından vurularak etkisiz hale getirilebilen aylaklar, etrafta bulunan insan ve hayvanları yiyerek beslenirler. Aylaklara karşı yaşam mücadelesi veren bu küçük grubun liderliğini ise şerif yardımcısı Rick Grimes yapmaktadır.

