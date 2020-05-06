The Walking Dead izle Netflix! The Walking Dead konusu nedir? Oyuncu kadrosu
The Walking Dead Netflix izle konusu revaçta olmaya devam ediyor. 10 sezonluk dizi sürükleyici yapısıyla konusu oyuncu kadrosu ile de beğeni topladı. Netflix üzerinde de yayınlanmaya başlayan yapım The Walking Dead için detaylar hazırlandı. Reyting rekorlar kıran The Walking Dead'in kardeş dizisi, orijinal yapımla aynı evrende geçecek fakat Georgia yerine Los Angeles'ı mesken tutacak. Zombi kıyametinde hayatta kalmayı başarıp, yaşam mücadelesi veren farklı karakterler ekranlara gelecek. Başrollerde Cliff Curtis, Kim Dickens, Frank Dillane ve Alycia Debnam Carey var.
Dizi The Walking Dead Netflix platformuna girdiğinden beri bilinirliğini ve izlenme oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Yürüyen Ölüler olarak çevirisi yapılan dizinin büyük izleyici kitlesi var ve oyuncuları, giib detaylar merak ediliyor. The Walking Dead ya da Yürüyen Ölüler dizisi, ülkemizde de merakla takip edilen yabancı yapımlardan biridir. İlk olarak Robert Kirkman ve Tony Moore tarafından meydana getirilen 2003 yapımı Amerikan çizgi roman serisi, daha sonra ülkemizde de Yürüyen Ölüler adıyla dağıtılmaya başlandı.
Şimdilerde ise efsanevi bir yapım haline gelen The Walking Dead, sınırları zorlamaya ve izleyicileri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Uzun soluklu bir yapım olan bu dizi zombi temasını işliyor.
İlk bölümü 2010 yılında izleyicilerle buluşan ve halen daha büyük bir keyifle izlenen The Walking Dead; konusu, oyuncuları ve benzersiz sahneleriyle beğeni toplamayı başarıyor. Biz de henüz diziye göz atmamış olanlar ve uzun soluklu bir yabancı diziye başlamak isteyenler için The Walking Dead'i incelemeye karar verdik.
The Walking Dead dizisi, konusu ve oyuncularıyla huzurlarınıza geliyor.
The Walking Dead Dizisi Konusu
İzleyicilerle buluştuğu ilk andan itibaren fark yaratarak en çok izlenen diziler arasına adını yazdıran The Walking Dead, özellikle de çizgi romandan uyarlanan konusuyla beğeni toplamayı başarıyor. The Walking Dead konusu temel olarak zombi salgının başlangıcında ve devamında sağ kalan insanların vermiş olduğu mücadeleyi işliyor.
Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle, medeniyet yok olmuş ve insanlar zombileşmeye ya da dizideki deyimiyle "aylaklaşmaya" başlamış durumdadır. Beyinsel bir hastalık olduğu için sadece kafalarından vurularak etkisiz hale getirilebilen aylaklar, etrafta bulunan insan ve hayvanları yiyerek beslenirler. Aylaklara karşı yaşam mücadelesi veren bu küçük grubun liderliğini ise şerif yardımcısı Rick Grimes yapmaktadır.
Netflix kaç para? Netflix hakkında tüm bilgiler burada! Netflix izle! Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix hakkında tüm bilgiler...
NETFLİX NEDİR?
Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.
NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.
Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?
Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL. Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL. Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.
Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.
Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.
NETFLIX İLK TÜRK FİLMİNİ DUYURDU: YARINA TEK BİLET
Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.
19 Haziran'da yayımlanacak olan film Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor.
Yarına Tek Bilet
Yönetmen Ozan Açıktan
Oyuncular Dilan Çiçek Deniz Metin Akdülger Yapım şirketi OG Medya Dağıtıcı Netflix Türü Romantik Komedi Çıkış tarihi 19 Haziran 2020 Ülke Turkiye Dil Türkçe- İngilizce
NETFLIX TÜRKİYE'NİN DUYURDUĞU PROJELER
Şimdiki Aklım Olsaydı
Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk yer alıyor.
Fatma
Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.
Sıcak Kafa
Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.
Exatlon Challange
Acun Medya'nın format sahibi olduğu Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye'de 3 Temmuz'da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer'ını arıyor.
Atiye 3. Sezon
Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.