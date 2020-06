The Pokémon Company, Yeni Oyunu Pokémon Cafe Mix'i Duyurdu

Geçmişte oldukça popüler bir yapım olan Pokemon , çocuklardan orta yaşlara kadar geniş bir hayran kitlesine sahipti. Animelerin neredeyse atası sayılabilecek yapım; oyunları ve hatta marka adı altında üretilen çanta, tişört gibi ürünleriyle hafızalara resmen kazınmış durumdaydı.



Geçtiğimiz yıllarda patlayan Pokemon GO furyasıyla tekrar gündeme gelmiş olan Pokemon, insanların ellerinde akıllı telefonlarıyla caddeler, sokaklar ve kafelerde dolaşmasına sebep olmuştu. Haritada spesifik noktalarda bulunan Pokemon'ları bulup artırılmış gerçeklikle toplamaya çalışıyordunuz. The Pokemon Company, oldukça popüler olan Pokemon GO'dan sonra yeni bir oyun tanıttı.



Pokemon Cafe Mix, ücretsiz bir oyun:

Pokemon Cafe Mix'te, bir kafe sahibi olacaksınız. Birbirinden eğlenceli ve oldukça zor görünen yapbozları, kafenize daha çok Pokemon ziyaretçisi kazanmak için bitirmek zorundasınız. Parmağınızla aynı Pokemon figürlerini kaydırarak seçmeli ve patlatmalısınız. Oyun mekanikleri olarak her ne kadar klasik çek ve patlat oyunlarına benzese de Pokemon Cafe Mix, çok daha farklı ve eğlenceli bir oynanış deneyimi sunacak gibi gözüküyor.



Yaptığınız yapbozlardan kazandığınız puanlar, kafenize gelen Pokemon'ları belirliyor. Oyundaki tek amacınızın yapboz çözmek olmadığı gibi kazandığınız puanlarla kafenizi düzenleyebilir, gelen Pokemon'larınıza daha güzel bir kafe ortamı oluşturabilirsiniz. Yapbozları tamamlamanız size sadece puan kazandırmayıp gelen Pokemon'ların içecek ve yiyecek ihtiyacını karşılamanızda da size yardımcı oluyor. Kafenize gelen ve sahip olduğunuz birbirinden farklı Pokemon'lar, yapbozunuzu tamamlamaya çalışırken size özel güçleriyle yardım edebiliyor.



Eski bir Pokemon hayranı olabileceğinizi varsayarak her Pokemon'un farklı bir gücü olacağını hatırlatmamıza gerek olmadığını varsayıyoruz. The Pokemon Company, oyunun Nintendo Switch ve mobil cihazlara geleceğini açıkladı.



