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The Last Dance'in 5. ve 6. bölümleri, ortalama 5.5 milyon izleyici çekti

Chicago Bulls belgeseli The Last Dance'in beşinci ve altıncı bölümlerinin, ortalama 5.5 milyon izleyici çektiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls belgeseli The Last Dance'in beşinci ve altıncı bölümlerinin, ortalama 5.5 milyon izleyici çektiği açıklandı.

The Last Dance belgeseli, ilk altı bölümünde ortalama 5.8 milyon izleyiciye ulaşarak, devasa kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Bu miktar, ESPN'de en yakın izlenen belgeselden %62 daha fazla (2012'deki You Don't Know Bo).

3 Mayıs Pazar günü, Bölüm 5 ve 6, ESPN ve ESPN2 genelinde saat 9-11 arasında ortalama 5.5 milyon izleyiciye ulaştı. İlk Nielsen raporlamasına dayanarak Bölüm 5 ortalama 5.8 milyon izleyici çekerken, Bölüm 6 ortalama 5.2 milyon izleyici çekmiş oldu.

Genel kitlesinin bir parçası olarak, belgesel 18-49 yaş aralığı tarafından önemli ölçüde tüketilmeye devam ediyor. 18-49 yaş arası yetişkinler arasında 5. ve 6. bölümlerin izlenme ortalaması 2.9 milyon izleyici olurken, 5. bölümün ortalaması 3.1 milyon, 6. bölümün ortalaması ise 2.8 milyon izleyici şeklinde.


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