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The Last Dance'in 5. bölümü, Kobe'ye ithaf edilecek!

ESPN'in merakla izlenen "The Last Dance" belgeselinin bu hafta yayınlanacak 5. bölümününün, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a ithaf edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'in merakla izlenen "The Last Dance" belgeselinin bu hafta yayınlanacak 5. bölümününün, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a ithaf edildiği açıklandı.

Los Angeles Times'tan Arash Markazi, bu haftaki bölümlerden ilkinin, efsane oyuncuya ithaf edildiğini şöyle açıkladı:

"Bölüm 5, Kobe Bryant'a ithaf edildi. Röportajı önceki Temmuz ayında, Costa Mesa'daki ofisinde çekildi ve vefatından bir hafta önce montaj yaptılar. Sonrasında dönüp bir daha baktılar ama mükemmeldi, değiştirilecek bir şey yoktu."

Kobe'nin, kariyerinin başından beri Jordan ile özel bir ilişki kurmak için uğraştığı ve sonunda da başarılı olduğu biliniyor.


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