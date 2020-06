The Last Dance'de Jordan'ın kişisel hayatına neden girilmedi?

"The Last Dance" belgeseli için eski NBA oyuncuları Craig Hodges ve Joe Dumars'ın yanı sıra, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eşleriyle röportaj yapılmamasının nedeni ortaya çıktı.



The Last Dance belgeseli, NBA topluluğunun Michael Jeffrey Jordan'ın kariyerine eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısıyla bakmasını sağlamıştı.



Ancak eksik olan bir şey, Michael'ın kişisel hayatına bakıştı. Sahada ve soyunma odasındaki kahramanlıkları yer bulmuş olsa da, ailesinden herhangi bir kişinin konuştuğuna tanık olunmamıştı.



ESPN'den Howard Bryant ile yaptığı bir konuşmada, The Last Dance'in baş yapımcısı Mike Tollin bunun nedenini açıkladı:



"Bir konu listemiz vardı: kumar, emeklilikle ilgili komplo teorisi, babasının ölümü, aktivizm eksikliği ve takım arkadaşları. Bence tüm kategorilere değindik. Başından beri kendimize 'Bu bir işyeri mi yoksa aile içi draması mı?' diye sormuştuk. İkimiz de bunun bir işyeri hikayesi olduğuna inanmıştık ve yönetmen Jason Hehir ile, başrol karakterlerinin eşleri ve çocukları olmasıyla ilgili genel bir ilgisizliği paylaşıyorduk. Michael, hayatımızda gördüğümüz, kendinden bahsetmekten en çok kaçınan kişilerden biri. Bunun bitmesine sevinmiş durumda. Hayatının normal düzenine devam etmek istiyor. Michael hiçbir zaman eşlerinden biriyle konuşamayacağını söylememişti. Hikayeyi bu kadar ileri götürmeyi düşünmemiştik."