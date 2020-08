The Last Dance, podcast serisiyle devam edecek!

New York Times'tan Marc Stein, NBA'in "The Last Dance" belgeselini anlatmaya devam edecek olan, 10 bölümlük bir podcast serisini duyurmaya hazırlandığını bildirdi.



10 bölümlük belgesel serisinin bitiminden sonra, Michael Jordan ve Bulls destanıyla ilgili daha fazla içerik isteyen hayranlar için, gösteri sesli olarak devam edecek.



"Beyond The Last Dance" (Son Dansın Ötesinde) isimli podcast serisini, eski Chicago Bulls muhabiri (ve Northwestern'deki Spor Gazeteciliği Direktörü) J.A. Adande ve eski Bulls oyuncusu B.J. Armstrong sunacaklar. İkisi de Jason Hehir'in ünlü belgesel dizisinde yer almıştı.



Stein'a göre NBA Entertainment ve Audible, podcast üzerinde işbirliği yapacaklar.