The Last Dance, Netflix'in en çok talep gören belgeseli oldu!

Michael Jordan ve Chicago Bulls'un altıncı şampiyonluğuna yaptığı yolculuğu konu alan spor belgeseli "The Last Dance", Netflix'in dünya çapında en çok talep gören belgeseli oldu.



Bloomberg'den Lucas Shaw tarafından bildirildiği üzere "The Last Dance", "Tiger King"i geride bırakarak, şu anda en çok talep gören belgesel oldu. Çalışma, sosyal medya konuşmalarını ve korsanlığı içeren verileri kullanarak, kitlenin ilgisini takip eden bir araştırma şirketi olan Parrot Analytics tarafından yapıldı. Ortaklık direktörlerine göre, koronavirüs döneminde, spor belgesellerinin izlenmesinde artış meydana geldi.



Parrot'taki ortaklık direktörü Steve Langdon, "Koronavirüs salgını sırasında spor belgesellerine olan talepteki artışı izliyoruz." dedi.



ABD'de belgesel bu hafta 11. oldu. ESPN'e göre, "The Last Dance" tarihteki en popüler belgesel oldu ve Jordan'ın efsanevi Bulls takımıyla ilgili sohbetlerin yeniden hararetlenmesine yardımcı oldu.



"The Last Dance"in, başlangıçta Haziran 2020'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin çoğunu felç eden koronavirüs nedeniyle yayını daha önceye taşındı.