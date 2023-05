"The Last Dance" belgeselinin baş yapımcısı Andy Thompson'ın, bir süredir Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in görüntülerini çektiği bildirildi.



NBA tarihindeki en çok hikayeye sahip kariyerlerden birine sahip olan James, Lakers'ın radyo yorumcusu John Ireland'a göre Thompson tarafından filme alınıyor ve gelecekte "The Last Dance" benzeri bir belgesel serisinin başrolünde yer alabilir:



"Umarım burada bir sırrı ifşa falan etmiyorumdur, fakat The Last Dance'i çeken adam, yani Mychal Thompson'ın 30 yıldır NBA'de çalışan küçük kardeşi Andy Thompson, bu yıl bizimle çok zaman geçirmişti. Yani LeBron eğer böyle bir şey yapmayı tercih ederse, sanırım Andy bu hikayeyi anlatma ihtimaline yönelik hazırlık yapıyor.



Eğer bu sene şampiyonluğa erişirsek, The Last Dance'teki o 10 bölümde gördüğünüz şeylerin çoğunu çeken Andy Thompson, bu konuda itici güç rolünü üstlenebilir. Ve Andy akıllı adamdır, daha şimdiden, Jordan'ın maratonunun sonu için hazırladığı hikaye gibi LeBron'un maratonunun sonu hakkında da bir hikaye üzerinde çalışıyor."



Ireland ayrıca Thompson'ın bir diğer efsanevi oyuncu Kobe Bryant'ın kariyerinin son iki sezonundan görüntülere de sahip olduğunu, bunun da yakında Bryant temalı bir belgeselin yayınlanması anlamına gelebileceğini sözlerine ekledi.





