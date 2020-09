The Last Dance, Emmy ödülü kazandı!

Michael Jordan liderliğindeki 1997-98 sezonu Chicago Bulls kadrosunu anlatan 10 bölümlük belgesel serisi "The Last Dance", en seçkin belgesel veya kurgusal olmayan program dalında Emmy ödülünü kazandı.



Merakla beklenen serinin başlangıçta Haziran ayında yayınlanması gerekiyordu, ancak oyuncuların ve hayranların sosyal medyadaki büyük talebi, serinin Nisan ayında erken yayınlanmasına yol açmıştı.



"The Last Dance" Jordan'ın son şampiyonluk sezonundan röportajlar ve hiç yayınlanmamış görüntüler içeriyordu. İlk iki bölümünde ortalama 6.1 milyon izleyici yakaladıktan sonra, ESPN tarihinde en çok izlenen belgesel olmuştu.



"American Masters", "Hillary", "McMillion$" ve "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", ödül için diğer adaylardı.