Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

The Last Dance, Emmy ödülü kazandı!

Michael Jordan liderliğindeki 1997-98 sezonu Chicago Bulls kadrosunu anlatan 10 bölümlük belgesel serisi "The Last Dance", en seçkin belgesel veya kurgusal olmayan program dalında Emmy ödülünü kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Michael Jordan liderliğindeki 1997-98 sezonu Chicago Bulls kadrosunu anlatan 10 bölümlük belgesel serisi "The Last Dance", en seçkin belgesel veya kurgusal olmayan program dalında Emmy ödülünü kazandı.

Merakla beklenen serinin başlangıçta Haziran ayında yayınlanması gerekiyordu, ancak oyuncuların ve hayranların sosyal medyadaki büyük talebi, serinin Nisan ayında erken yayınlanmasına yol açmıştı.

"The Last Dance" Jordan'ın son şampiyonluk sezonundan röportajlar ve hiç yayınlanmamış görüntüler içeriyordu. İlk iki bölümünde ortalama 6.1 milyon izleyici yakaladıktan sonra, ESPN tarihinde en çok izlenen belgesel olmuştu.

"American Masters", "Hillary", "McMillion$" ve "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", ödül için diğer adaylardı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal