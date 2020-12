The Last Dance, ABD'de hakkında en çok tweet atılan seri oldu!

NBA efsanesi Michael Jordan'ın Chicago Bulls ile son sezonu olan 1997-98 sezonunu anlatan "The Last Dance" belgesel serisinin, 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında en çok tweet atılan seri olduğu açıklandı.



Bu yıl 'En İyi Belgesel/Kurgusal Olmayan Program' kategorisinde Emmy ödülü kazanmış olan The Last Dance hakkında, 19 Nisan'daki ilk gösteriminin ardından sonraki ilk 24 saatte 1.6 milyondan fazla tweet atılmıştı.



Twitter'ın yıl sonu özetinden NBA ile ilgili diğer dikkat çekici maddeler şu şekildeydi:



- Kobe Bryant, hakkında en çok tweet atılan ABD'de ikinci, dünya çapında dördüncü ünlü oldu.



- Los Angeles Lakers, dünya çapında en çok tartışılan spor takımı oldu.



- Lakers ve Miami Heat arasındaki NBA Finalleri'nin 6'ncı maçı, dünya çapında hakkında en çok tweet atılan dördüncü spor müsabakası oldu.