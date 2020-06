"The Decision", aslında LeBron'un fikri değilmiş!

ESPN'in "Backstory: The Decision" belgeseli, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2010 yılında NBA dünyasını sarsan meşhur akşamı hakkında yeni bir ayrıntı ortaya koydu.



LeBron, 2010'da Cleveland Cavaliers'den Miami Heat'e, Dwyane Wade ve Chris Bosh'ın yanına katılma kararını duyurmuştu. Bu olay, sadece yaptığı şeyden değil, aynı zamanda yapma şekli nedeniyle de son derece irdelenen bir hareket olmuştu.



"The Decision"ın sonucunda, Cavaliers taraftarları LeBron'un formasını yakmış ve Cavs sahibi Dan Gilbert da kendisine kızgın bir mektup yazmıştı.



Bununla birlikte, asıl bilinenin aksine, bu fikrin James, Maverick Carter, Leon Rose, Rich Paul veya Jim Gray tarafından ortaya atılmadığı ortaya çıktı. Cleveland.com'dan Chris Fedor tarafından yazılan bir makalede, fikrin, bir hayranın ünlü analist Bill Simmons'a, köşe yazısı için yolladığı bir e-posta ile başladığı açıklandı:



"Fikir, James, kendisinin kampı veya ESPN ile hiçbir bağı olmayan çarpıcı bir kaynaktan gelmişti.



Bir basketbol hayranından gelmişti - Kasım 2009'da eski ESPN çalışanı Bill Simmons'a, köşe yazılarından birinde öneride bulunan, Ohio'dan Drew isimli birindendi. Birkaç ay boyunca network yöneticilerini e-posta'larıyla rahatsız etmişti ve Dallas'taki 2010 NBA All-Star Maçı sırasında William "World Wide Wes" Wesley, Carter ve Rose'a bu fikirden bahsetmişti. Simmons, onları "LeBron'un Kararı" adlı bir duyuru şovu yapmaya çağırmıştı.



Fikir, Gray'in Carter'a James'in kararını ulusal televizyonda canlı olarak duyurması gerektiğini söylediği, Los Angeles'taki 2010 NBA Finalleri 2. maçı sırasında hız kazanmıştı. Carter, James'i konsept ve eğlence üzerine ikna etmiş ve medya menajeri Ari Emanuel, ESPN'in içerik başkanı olan, eski ESPN başkanı John Skipper'a iletmişti.



Görünüşe göre Simmons, bu hayranın fikrini çok sevmişti ve LeBron'u ve temsilcilerini, duyuruyu bu şekilde yapmaya ikna etmişti. Görünüşe göre, LeBron'un kararını duyurmak için bu programı yapması, asıl niyeti değildi."



Bugün, LeBron'un kariyerinde kara bir leke olarak görülen The Decision, şüphesiz o gün ESPN'e çok fazla reyting kazandırmıştı.