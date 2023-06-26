TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Müsabakaları sona erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Müsabakaları, Antalya'da sona erdi.



Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında 2 gün süren TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Müsabakalarında, Olympos Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, National BGK, Regnum Golf Kulübü, Zeynep Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Carya Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Taurus Golf Kulübü'nden 44 sporcu mücadele etti.



Erkekler grossda Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam 147 gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Berk İpeker 154 gross skorla ikinci, Zeynep Golf Kulübü'nden Rasim Efe Koca 155 gross skorla üçüncü oldu. Genç kızlar grossda Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş 154 gross skorla birinci, National BGK'den Ayşe Altıntaş 163 gross skorla ikinci, Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş 165 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Erkekler A kategorisinde Cornelia Golf Kulübü'nden Aybars Boz 135 skorla birinci, Zeynep Golf Kulübü'nden Rasim Efe Koca 137 skorla ikinci, Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam 138 skorla üçüncü olurken, genç kızlar A kategorisinde Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş 139 skorla birinci, Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş 140 skorla ikinci, National BGK'den Ayşe Altıntaş 143 skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.



Erkekler B kategorisinde Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den Alperen Sülek 89 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Gökbey Kızarmaz 83 stableford skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İsmail Kaan Uygun 82 stableford skorla üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden Sıla Çağlar 86 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Elif Nihal Boztaş 77 stableford skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den Asya Altıntaş 74 stableford skorla üçüncü oldu.



TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 3. Ayak Müsabakaları 10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ