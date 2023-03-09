TGF Başkanı Eroğlu'dan anlamlı ziyaret!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'tan gelerek çalışmalarına Ankara TEDAŞ Spor Kulübünde devam eden depremzede güreşçileri ziyaret etti.



Federasyonun açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan sporcularla bir araya gelen Eroğlu, malzeme desteği sırasında güreşçilere hitaben konuşma da yaptı.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Eroğlu, "Ben de biliyorsunuz oradaydım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisinde 9 güreşçi ve 5 futbolcu kardeşimizi kaybettik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Öncelikle büyük Türk milletinin ve Türk devletinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralılara acil şifalar dileyen Eroğlu, şunları kaydetti:



"Zor bir durumdu ama biz devlet ve millet olarak kötü günlerde çok hızlı yan yana gelen bir ulusuz. İnşallah bunu hep birlikte atlatacağız. Sizler için elimizden gelen ne varsa Türkiye Güreş Federasyonu olarak yapmaya hazırız, yapacağız da. Zaten bizim görevimiz de bu. Allah devletimize zeval vermesin. Ben sizin sadece başkanınız değil, eski şampiyon bir ağabeyinizim. Yönetim kurulu üyesi, istişare kurulu üyesi ağabeyleriniz var. Bu süreci birlikte atlatacağız. Size her zaman destek olacağız. Allah bir daha böyle acı, böyle bir felaket göstermesin."





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