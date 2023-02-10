TGF: "5 güreşçimiz daha vefat etti"

"Asrın felaketinde" enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TGF: '5 güreşçimiz daha vefat etti'
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10 Şubat 2023 10:44
Türkiye Güreş Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta daha önce enkaz altında kalan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un 4 güreşçisinin vefat ettiği hatırlatılarak, "Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.


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