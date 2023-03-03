TFV Başkanı Engin Verel, Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve Türkiye Futbol Vakfı yönetim kurulu üyeleri Ahmet Gürel ile Ulvi Erim'in de yer aldığı görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.



Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim ederken, TFV heyeti de Büyükekşi'ye plaket sundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ