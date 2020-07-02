



Yeni yama ile birlikte Teamfight Tactics yeni laboratuvarlarına kavuşuyor, bu bağlamda TFT Muhteşem İkili laboratuvarını oyuncularına tanıttı. Gelin 11.23 Yaması ile oyuna eklenecek laboratuvarı beraber inceleyelim!



Tek başınıza veya seçtiğiniz bir ortakla birlikte sıraya girebileceksiniz. Aynı can havuzunu paylaşacaksınız. Can havuzunuz ilk kez tükendiğinde 1'e geri çıkacak. Canınız 1'e çıktıktan sonra ilk mağlubiyet ikinizin de sonunu getirecek.



Destek cephaneliğini kullanarak oyunun kilit anlarında ortağınıza bileşen eşyalar, altın ve diğer gerekli takviyeleri verebileceksiniz.



Ortağınıza şampiyon ve eşya hediye etmek için Bağlılık Rünü'nü kullanabileceksiniz. Tüm ortaklara oyun başında bir tane Bağlılık Rünü verilecek ve destek cephaneliğinden bir tane daha alabileceksiniz.



Çatışmanızı ortağınızın çatışmasından önce kazanırsanız kısa bir bekleyişin ardından hayatta kalan şampiyonlarınız ortağınıza yardım etmek için onun tahtasına atlayacak.



Muhteşem İkili 2 Kasım'da Açık Beta'ya gelecek ve Cihazlar ve Buluşlar'ın ikinci yamasında (11.23) sunucularda çıkacak. Geribildirimleriniz doğrultusunda düzenli olarak ayarlamalar yapılacak.

Bu laboratuvar yeni set Cihazlar ve Buluşlar'ın ikinci yamasında oyuna eklenecek, tahmini tarih 23 Kasım!



(Haber: Playerbros)

(Fotoğraf: Playerbros)



