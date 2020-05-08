TFF'ye başvuru; '12 Haziran'da oynamak istemiyoruz'

Türiye koronavirüs sürecinde futbola dönme kararı alırken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri mevcut şartlarda 12 Haziran'da maçları oynamamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazıyla başvuruda bulundu.
Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre; İkinci ve üçüncü liglerde mücadele eden 90 takımdan 66'sı maçlara çıkmak istemiyordu.
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Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre; İkinci ve üçüncü liglerde mücadele eden 90 takımdan 66'sı maçlara çıkmak istemiyordu.
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