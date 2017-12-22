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TFF'nin resmi sitesinde, "Terim görevde"

TFF'nin resmi internet sitesinde Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevi sonlandırılmamış gözüküyor.

Kaynak: Sporx.com
TFF'nin resmi sitesinde, 'Terim görevde'
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22 Aralık 2017 01:38
Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. dönemi başlamak üzereyken, deneyimli hocanın sözleşmesinin TFF'nin resmi internet sitesinde feshedilmemiş gözüktüğü dikkat çekti.

TFF ile sözleşme feshi nedeniyle davalık olan Fatih Terim'in sözleşmesinin feshedilmemiş olması kafaları karıştırdı.



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