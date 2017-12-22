TFF'nin resmi sitesinde, 'Terim görevde'

Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. dönemi başlamak üzereyken, deneyimli hocanın sözleşmesinin TFF'nin resmi internet sitesinde feshedilmemiş gözüktüğü dikkat çekti.
TFF ile sözleşme feshi nedeniyle davalık olan Fatih Terim'in sözleşmesinin feshedilmemiş olması kafaları karıştırdı.
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TFF ile sözleşme feshi nedeniyle davalık olan Fatih Terim'in sözleşmesinin feshedilmemiş olması kafaları karıştırdı.
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