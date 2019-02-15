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TFF'nin Nusret aşkı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO2024 tanıtım videosuna giren ve nedenle büyük tepkilere neden olan ünlü şovmen Nusret'in dün de FİFA ve TFF yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı takımda forma giydiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
TFF'nin Nusret aşkı!
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15 Şubat 2019 12:34
SPORX ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO2024 tanıtım videosuna giren ve bu nedenle büyük tepkilere neden olan ünlü şovmen Nusret'in dün de FİFA ve TFF yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı takımda forma giydiği ortaya çıktı.

EURO 2024 tanıtım videosundaki bu tercihlerinden dolayı gelen tepkilere "Seviyoruz kendisini" karşılığını veren TFF'nin dün federasyonun Riva merkezinde gerçekleşen mini turnavayla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştığı resmi sitesindeki haber metninde Nusret'in isminden bahsetmemesi dikkat çekti.

FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile oynadığı turnavada ünlü etçimiz Nusret Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin'le birlikte aynı takımda forma giydi. Nusret'in forma giydiği takım turnavayı şampiyon olarak tamamlarken kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Nusret sergilediği futbolla izleyenlerin beğenisini topladı.








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