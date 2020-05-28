TFF'nin nihai kararının ardından kulüplerden tepkiler!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da Süper Lig başlatma yönünde aldığı son kararın ardından açıklamalar geldi. İşte o sözler...

TFF'nin nihai kararının ardından kulüplerden tepkiler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2020 17:27
TFF'nin 12 Haziran'da ligi başlatacağına dair nihai kararını açıklamasının ardından kulüplerden de bu konuda yorumlar geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları için tıklayın.



Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları için tıklayın.



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları için tıklayın.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için