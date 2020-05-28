TFF'nin nihai kararının ardından kulüplerden tepkiler!

TFF'nin 12 Haziran'da ligi başlatacağına dair nihai kararını açıklamasının ardından kulüplerden de bu konuda yorumlar geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları için tıklayın.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları için tıklayın.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları için tıklayın.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları için tıklayın.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları için tıklayın.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları için tıklayın.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın