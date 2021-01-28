TFF'nin derbiyi seyircili oynatma planı

TFF'de seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor. Yapılan planlamaya göre ise 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

Haber; Fanatik
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TFF'nin derbiyi seyircili oynatma planı
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28 Ocak 2021 09:46
Pandemi nedeniyle Türkiye'de futbol müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Yapılan planlama 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.



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