Pandemi nedeniyle Türkiye'de futbol müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalışma sürüyor.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Yapılan planlama 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.



Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.



