TFF'den zeminler için yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, stat zeminleri için yeni talimatname hazırlıklarını dile getirdi.



Türkiye'de son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birçok kulüp ve şehre yeni ve modern statlar yapıldığını belirten Akın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Federasyonda son yaptıkları toplantıda zeminleri ele aldıklarını ifade eden Akın, kulüplere bununla alakalı sertifika vermeyi de planladıklarını vurguladı.



Statlara kulüpler tarafından daha iyi bakılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Akın, şunları kaydetti:



"Son yaptığımız federasyon toplantısından sonra zeminlerin daha iyi bakılması lazım geldiğini ve bizim de burada öncü olmamız gerektiğinin lazım geldiğine karar verdik. Yeni bir talimatname yapılıyor. Bunların, bu arkadaşların daha çok ehil arkadaşlar yani ziraat mühendisi gibi veya çim işinden iyi anlayan arkadaşlar olmasını ve bunu da yaptıktan sonra bunların bakımları içinde belki bir sertifika vereceğiz. Yani inşallah bunları toparlarsak önümüzdeki günlerde bir talimatnameyle statlarımızı daha iyi baktırmak için biz zorlayacağız. Zeminler için talimatname hazırlıyoruz. Bu talimatnameler yaptırım. Kulüpler bunları yapamamaları taktirde, stat çalışamayacak gibiyse başka sahalarda oynatacağız. Süper Lig'de ve TFF'de de bunu uygulamayı düşünüyoruz."



- "Bu rakamlar transferlerin yanında devede kulak kalıyor"



Nuri Akın, stat zeminlerine yapılması gereken yatırımın, transfere yapılanın yanında devede kulak kaldığını söyledi.



Söz konusu statların tamamının iyi zeminleriyle sahiplerine aktarıldığını anlatan Akın, bu durumun kulüpler tarafından sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



Zeminlerin iyi korunabilmesi için öncelikle altyapısının doğru yapılması gerektiğini belirten Nuri Akın, "Altyapı maliyeti 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Doğal çim sahanın yapımı yaklaşık 500 bin ila 600 bin liraya mal oluyor. Hibrit saha ise 1 milyon 500 bin lira civarında oluyor. Bunlara alttan ısıtma yapacak olursak o da aşağı yukarı 1 milyon 500 bin ile 2 milyon lira arasında bir paraya çıkıyor. Yani toplamda baktığımızda 3 milyon 500 bin ile 5 milyon lira arasında bunlar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.



Yapılması gereken bu yatırımı takip etmenin önemine değinen Akın, şunları aktardı:



"Yatırımı yaptıktan sonra tabi bunu iyi takip etmek lazım. Bunun için de makinalar gerekiyor. Bu makinaların aşağı yukarı değerleri de 1 milyon ile 1 milyon 500 bin lira arasında. Bunlar dışında bir de tohum-gübre gibi arada yapılması gerekenler var. Bunlar da senelik 250 bin lira civarında tutuyor. Elbette bakım ekibinin de iyi olması lazım. Bu da en fazla 600 bin ile 1 milyon lira arasında olabiliyor. Hepsinin toplamı 1 milyon dolar kadar bir para tutuyor. Tohum ve bakımın her sene yapılması gerekiyor. Yani 5 milyona en üst seviyede bir yatırım yapıyorsunuz, 1 milyon 500 bin liralık makina alıyorsunuz ve yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık her sene bir bakım yapıyorsunuz. Zemin maliyetlerini transferlerle kıyaslamak mümkün değil. Öyle anormal transferler var ki bu rakamlar transferlerin yanında devede kulak kalıyor."



- Olimpiyat Stadı için nasıl bir çalışma yapıldı?



Nuri Akın, stat zeminlerinin takibinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin geçtiğimiz ekim ayında bozulduğunu ve bunu görerek önlem aldıklarını anlatan Akın, "Olimpiyat Stadı'nı geçen sene 30 Mayıs tarihine hazırlamıştık. Pandemi döneminden dolayı hava şartlarının da bozulmasıyla ekim ayında çimler bozulmuş. Çimlerin bozulduğunu görünce hemen burayı karantinaya aldık. UEFA'dan bu işi bilen mütehassıslar geldi. Baktık, tekrar elden geçirdik ve yeniden yaptıktan sonra aşağı yukarı 1.5-2 ay hiç kullanmadık. Bu arada burayı 7 gün 24 saat günlük raporlarla takip ettik. Bunu böyle yapmak lazım. Böyle yapılırsa o zaman bizim çim sahalarımız da statlarımız gibi modern güzel ve kullanışlı olacaktır." ifadelerini kullandı.



İngiltere'de de Türkiye'deki gibi 3 günde 1 maç yapıldığını hatırlatan Akın, şöyle devam etti:



"İngiltere gayet yağmurlu bir iklim, buna rağmen statları daha bakımlı görünüyor. Çünkü oralarda hep mütehassıs kişiler tarafından bunlar takip ediliyor. Öyle sıradan kişiler değil, bunlar akademik kişiler. Bu kişiler çimin ne olduğunu, çim sahanın, hibritin ne olduğunu bilen kişiler. Zeminler mütehassıs kişilerce takip edilmeli. Bunlar bu şekilde yaparak devam ettiriyorlar. Bir de İngiltere'de her sezon sonunda stadı tekrar kapatıyorlar ve tekrar elden geçiriyorlar."



- Statlar 3 ayda 1 denetleniyor



Nuri Akın, Türkiye'de statların 3 ayda 1 kontrol edildiğini belirtti.



Kontroller sonucunda statta beğenilmeyen bir durum olduğunda yetkilileri uyardıklarını aktaran Akın, "Bu kontrollerimizi haftalara hatta bazen günlere indiriyoruz. Bunlar olmazsa orada maç oynanmasını engelliyoruz. Maç oynatmıyoruz. Eskiden birçok şehirde bunu yaptık. Son zamanlarda da buna başvurduk. Statları gözden geçirip kullanıma uygun değilse başka statlara aldırdık. Zeminlerin iyi bakılması gerekiyor." diye konuştu.



Sentetik çim konusuna da değinen Akın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sentetik çimle doğal çim arasında sakatlanma riski bakımından hiçbir fark yok. İkisi de aynı. Bunu UEFA tespit etmiş durumda. Fakat sağlık bakımından bu sentetik çimin arasına lastik parçacıkları konuyor. Bu lastik parçacıkları kimyasal olarak rahatsız edebiliyor eğer yere düşerseniz. Şimdi UEFA bunu kaldırıp yerine dolgu olarak Hindistan cevizi yaprağı veya mantar parçacıklarını yerleştirtmeyi düşünüyor. Bu da olduğu zaman zaten pek bir farkı kalmamış olacak."