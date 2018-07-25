  •  
    Mina için baş döndüren teklifi böyle duyurdular
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

TFF'den Yunanistan'a: "Acınızı paylaşıyoruz"

Yunanistan'da yaşanan Orman Yangını nedeniyle yaşanılan ağır tahribat sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF'den Yunanistan'a: 'Acınızı paylaşıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 13:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Acınızı paylaşıyoruz" başlığıyla paylaşılan mesaj şöyle;

"Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan'ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için