TFF'den Yunanistan'a: 'Acınızı paylaşıyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
"Acınızı paylaşıyoruz" başlığıyla paylaşılan mesaj şöyle;
"Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan'ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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"Acınızı paylaşıyoruz" başlığıyla paylaşılan mesaj şöyle;
"Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan'ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın