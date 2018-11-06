TFF'den tarihi sevk: Aydınus'tan ek rapor alındı!

EN AĞIR FATURA ŞAŞ'A

FATİH TERİM'E ÜÇLÜ SEVK

MUSTAFA CENGİZ VE ALBAYRAK DA PFDK'DA

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ

Türk futbolunun gündemine oturan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan çirkinliklere PFDK adeta el koydu.Karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus ve diğer isimlerden ek rapor isteyerek bazı soruları cevaplamasını talep etti.Ek rapoarları Aydınus'tan ve diğerlerinden ek raporları alan TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilecek olan Jailson, Roberto Soldado ve Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu saptanan Galatasaraylı Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.Talimatta karşılığı 5 ile 10 maç men olan saldırı fiilinden yargılanacak olan 5 futbolcu ve 1 antrenör eylemlerin ağırlığına göre men cezasına çarptırılacak.Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş'ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de, hakem Fırat Aydınus'un raporu doğrultusunda, ifadelerinin hem hakaret, hem de tehdit içermesinden dolayı PFDK'ya sevkine karar verilirken, müsabaka sonrasında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar tecrübeli teknik adamı 3-5 maç gibi ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.Karşılaşma sonrası kulüp resmi sitesinden yapılan müsabakaya yönelik yapılan açıklamaların sportmenliğe aykırı bulunmasından dolayı talimatlar gereği kulüp başkanı Mustafa Cengiz de PFDK'ya sevk edilen bir diğer Galatasaraylı isim oldu. Keza aynı şekilde, Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, disiplin kuruluna gönderildi.Kamuoyunda büyük infial oluşturan derbi ile ilgili raporları yetersiz bulan TFF, bu konuda resmi yayıncı kuruluş beIN Sports'tan görüntüleri isteyerek, hassas bir çalışma yürüttü. 7 hukukçudan oluşan TFF Hukuk Müşavirliği, çalışmalarını bugün akşam saatlerinde tamamladı. Yayıncı kuruluş görüntülerinin delil olduğu bu sevk konusunda, Fırat Aydınus'un ek raporunda Donk ve Rodrigues ile ilgili "görmedim" ifadesini kullandığı, federasyonun da bu iki oyuncuyu görüntüden sevk ettiği ortaya çıktı.Sevk raporlarını hazırlayan TFF Hukuk Müşavirliği, sabah saatlerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tebliği edecek. 8 Kasım Perşembe günü toplanacak olan kurul, kararını da aynı gün içinde verecek.