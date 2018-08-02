  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Futbolcuların bedelli askerliği için yeni teklif

TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama

Türkiye Futbol Federasyonu, Selahattin Aydoğdu'nun açıklamasını kınayan bir bildiri yayınladı.

Kaynak: DHA
TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2018 19:04
Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunda yedek üye olarak bulunan Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı basın organlarına yansıyan açıklamalarına istinaden bildiri yayınladı. 

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için