TFF'den Samsunspor kafilesi için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasını unutmadı

Haber; AA
Abone Ol
TFF'den Samsunspor kafilesi için anma mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 13:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

 "Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan, kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği kazanın 32. yıl dönümünde Samsunspor camiasının acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için