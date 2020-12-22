TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşu yapılacak.

Haber; AA
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TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı
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22 Aralık 2020 13:18
Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, bir dönem A Milli Takımı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

 



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