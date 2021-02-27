TFF'den Norveç maçı için UEFA'ya teklif

Türkiye Futbol Federasyonu, Norveç ile oynanacak maç için UEFA'ya teklifte bulundu. İşte ayrıntılar...

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TFF'den Norveç maçı için UEFA'ya teklif
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27 Şubat 2021 11:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanacağı açıklanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grubu maçının Türkiye'de yapılması için harekete geçti. 24 Mart'ta Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak Norveç'in, 3 gün sonra benzer iklim koşullarına sahip Malaga'da Türkiye ile oynayacak olmasının Norveç'e avantaj sağlayacağını dikkate alan TFF, UEFA'ya yeni bir öneride bulundu.

UEFA'DAN CEVAP BEKLENİYOR

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı tarafından iletilen teklifte; "Norveç ile 27 Mart'ta oynayacağımız ilk maçı Türkiye'de seyircisiz yapalım, 8 Ekim'deki rövanş da aynı şekilde seyircisiz olsun" denildi. UEFA, Norveç Futbol Federasyonu ile görüştükten sonra konu ile ilgili kararını bildirecek. Grupta Türkiye ve Norveç'in yanı sıra Hollanda, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık yer alıyor. A Milli Takımımız ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.



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