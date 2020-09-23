TFF'den MHK açıklaması: "Atamalar bağımsız"

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com
TFF'den MHK açıklaması: 'Atamalar bağımsız'
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23 Eylül 2020 17:57
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarını bağımsız olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Son günlerde çeşitli yayın organlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir Yönetim Kurulu üyesinin hakem atamaları ile ilgili MHK'yi etkilediğine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir.

Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Futbol Federasyonu atadığı Merkez Hakem Kurulu ile sezona başlamıştır ve yeni kurulun bağımsız atama ile görevlendirmelerine saygı duymakta ve destek olmaktadır.

Hiçbir Yönetim Kurulu üyemizin, Kurulumuzun işine karışması mümkün değildir. Bugüne kadar atanan tüm Kurullarımız da özgür iradeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu tür söylemlerin sezon başında ortaya atılması manidardır.

Çünkü Federasyonumuzun daha önce defalarca belirttiği gibi elinde her türlü belge, bilgi ve delili olanlar; Türkiye Futbol Federasyonu'na, gerekli mercilere ve yasal yollara başvurabilirler.

Kamuoyunu yanıltmaya ve güven ortamını bozmaya yönelik bu tarz mesnetsiz iddiaları gündeme getirmenin Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikârdır.



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