TFF'den mahkemeye 'Terim mağdur değil, tazminat alamaz'

"TERİM, G.SARAY'A İMZA ATTI, MAĞDUR DEĞİL"

"14 MİLYON € TFF'DEN ALDI, G.SARAY'DAN 15 MİLYON TL..."

FATİH TERİM'İN TFF'DEN TALEPLERİ NELER? ÖZEL HABER; TIKLAYIN...

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilmesinin ardından sözleşmesindeki "fesih" maddesini gerekçe göstererek futbol federasyonundan 3.5 milyon euro tazminat talep eden Fatih Terim ile TFF arasında yaklaşık 8 aydır süren hukuk savaşında tarihi duruşmaya 4 gün kalaTürkiye Futbol Federasyonu'nun, mahkemeye sunduğu dilekçeye ulaştı.Türkiye Futbol Federasyonu Vekili Av.Hüseyin Karaahmetoğlu, davacı Fatih Terim'in hem ilk duruşmada gündeme getirdiği hem de mahkemeye sunduğu dilekçedeki taleplerine ve iddialarına karşılık verdiği savunmasında, bir kez daha TFF tarafından haklı fesih işlemi yapıldığına değinilerek, davacı tarafın (Fatih Terim'in) maddi zarara uğradığı ve mağdur olduğu yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.Davacı taraf tarafından, kendilerinden talep edilen 12.950.000 TL'nin TFF'nin mali durumuna ve futbol ekonomisine bağlanarak fahiş olmadığının iddia edilmesinin mantıkla bağdaşmadığına yer verilen dilekçede, federasyon vekili, Fatih Terim'in sözleşmesinin haklı feshe dayandığını, davacının bir kaç ay içinde TFF'deki kazancından daha fazlasına Galatasaray kulübü ile sözleşme imzaladığını, bu nedenle de mağdur olmadığını belirterek, mahkemeden tazminat talebinin reddini talep etti.TFF vekili, davacı tarafın hem ilk celsede hem de sonradan mahkemeye sunduğu dilekçede federasyonun mali durumuyla ilgili blançolara yer vererek TFF'yi tacirmiş gibi göstermesinin doğru olmadığını, davacının futbol federasyonu bağlılarından olan Selahattin Aydoğdu'ya yönelik saldırısı nedeniyle görevine son verildiğini yinelediği dilekçesinde, "Futbol Federasyonunun davacı tarafla sözleşmesini haklı feshetmiştir. Haksız fesih söz konusu değildir. Davacı fesih sonrası yaptığı yazılı açıklamada Alaçatı'da vuku bulan hadiseden sonra başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirtmiş ancak kendisinden bu konuda kamuoyundan özür dilemesi talep edildiğinden hiç bahsetmemiştir. Davacı tarafın açıkladığı gibi olay sonrası böyle bir zirve oluşmuş ancak başkan ve yönetim kurulu kendisinden bu olayla ilgili basın toplantısı düzenleyerek özür dilemesini talep etmiştir. O gün buna olur vererek o zirveden ayrılan Terim düzenlediği basın toplantısında tam aksine bırakın özür dilemeyi yine olsa yine yaparım açıklamasını yapmıştır. Terim'in bu anlaşmaya uymaması üzerine yönetim kurulu görevine son vermiştir" ifadelerine yer verdi.Pazartesi günü Çağlayan'da yer alan İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi hem davacı hem de davalı taraf ellerindeki emsal kararları, bilgi ve belgeleri mahkeme hakimliğine sunarken Türkiye Futbol Federasyonu'nun vekili Av. Karaahmetoğlu, tazminat ödenmesi için bir mağduriyetin söz konusu olması gerektiğini, ancak davacı Terim'in, görevine son verilmesinden hemen sonra daha iyi şartlarda daha yüksek bir ücret karşılığı bir anlaşma imzaladığına değinerek, "" ifadelerine yer verdi.Federasyon vekili, davacı tarafın çıkış kodunun haklı neden belirtmeksizin yapılmasının bir anlam ifade etmediğine değindiği dilekçesinde "İş hukuku mevzuatında ve Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere haklı nedene dayanılarak yapılan fesih bildiriminde sebep belirtme zorunluluğu bulunmadığı kaldı ki davacıya gönderilen fesih bildiriminde herhangi bir sebep gösterilmediği açıkça görülmektedir" sözlerine yer verdi.