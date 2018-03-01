TFF'den Kilis için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu 7 Mart'taki yönetim kurulu toplantısını Kilis'te yapma kararı aldı. Başkan Yıldırım Demirören ve beraberindeki yönetim heyeti, 7 Mart'ta Kilis'e giderek asker ve polisle kuçaklaşacak.TFF'nin Kilis Valiliği'ne yapcağı ziyaretin ardından Özel Harekat Birliği'ne gidilerek asker ve polislerle birlikte öğlen yemeği yenilecek. Daha sonra amatör kulüp yöneticileri kabul edilerek malzeme ve maddi destek yapılacak.Ziyaret ve kabullerin tamamlanmasının ardından Kilis halkına 15 bin adet milli takım forması ve malzeme dağıtılacak.