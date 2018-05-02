TFF'den Beşiktaş kararı için açıklama

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI...

Türkiye Futbol Federasyonu, basında Hukuk Kurulu'nun başkanlığını yapan Beşiktaş eski yöneticisi Hüsnü Güreli'nin verilen kararlarda başrol oynadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıymadığını açıkladı."Çeşitli gazete ve haber sitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, PFDK ve Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlardan Yönetim Kurulu Üyelerimizin bireysel olarak sorumlu tutulmaya çalışıldığı ve bilinçli olarak gerçek dışı bildirimlerle kamuoyunun yanlış yönlendirildiği görülmektedir.Daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere söz konusu kararlar, bir tek Yönetim Kurulu Üyesi tarafından değil, Yönetim Kurulu veya Disiplin Müfettişleri tarafından yapılan sevk işlemi üzerine bağımsız Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilmekte, yine bağımsız Tahkim Kurulu kararları ile kesinleşmektedir. Bu nedenle gerçek dışı haberlere ve bu asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."