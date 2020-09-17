TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonu'na teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), binasına Türk bayrağı asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür etti.
TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz." denildi.
TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz." denildi.