TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonu'na teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu, Azerbaycan Futbol Federasyonu'na bir teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA
TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonu'na teşekkür
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17 Eylül 2020 16:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), binasına Türk bayrağı asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür etti. 

TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz." denildi.



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