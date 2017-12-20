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TFF'de yeni görev dağılımı belli oldu

TFF'de bir süredir boşta olan futbol menajerleri değerlendirme kurulu başkanlığına Fuat Guguloğlu getirilirken genç milli takımlar Mustafa Çağlar'a bağlandı.

Kaynak: Sporx.com
TFF'de yeni görev dağılımı belli oldu
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20 Aralık 2017 15:19
TFF'de bir süredir boşta olan futbol menajerleri değerlendirme kurulu başkanlığına Fuat Guguloğlu getirilirken genç milli takımlar Mustafa Çağlar'a bağlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci konusunda yoğun ve hareketli günler geçiren Türkiye Futbol Federasyonu'nun son yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim görev dağılımı konusunda bir dizi değişikliğe gitti.

Daha önce yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da bulunan sponsorluklar ve pazarlama icra kurulu üyesi olan Cengiz Zülfikaroğlu'na bağlanırken, Çağlar'ın yeni görevi genç milli takımlar oldu. Bir süredir boşta olan futbol menajerleri değerlendirme kurulu başkanlığına da bir süre önce asil üyeliğe atanan Fuat Guguloğlu getirildi.

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