TFF'de Nihat Özdemir ve Bakan Kasapoğlu zirvesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun davetiyle gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF'de Nihat Özdemir ve Bakan Kasapoğlu zirvesi
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28 Temmuz 2020 21:38
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle 29 Temmuz günü gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak. 

 



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