TFF yönetiminin kararı: 'Kuntz'a sabır'

A Milli Takım'ın Lüksemburg ve ardından Faroe Adaları karşısında aldığı skandal sonuç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un durumu merak konusuydu.



Türkiye gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek, bir numaralı yetkili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Kuntz'la ilgili "Bilet tek yön mü?" diye sordu. Büyükekşi ise "Buna burada cevap veremem" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.



TFF Yönetim Kurulu üyesi Murat Aksu ise "Play-off'u yakalamış, grupta ilk 4 maçta gol yemeden B Ligi'ne yükselmiş, son iki maç iyi değil diye hoca gönderilmez. Kuntz'a sabır gerek" dedi.



"BİRLİK OLALIM"



Faroe Adaları yenilgisi sonrası hakkında yapılan eleştirileri saygıyla karşıladığını söyleyen Stefan Kuntz, "Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Şimdi millî takımımızın başarısı için birlik olma zamanı" dedi.





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