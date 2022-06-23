TFF yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında yaptığı toplantıda yeni yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi.



Yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde yapıldı:



İBRAHİM BURKAY: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MURAT AKSU: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YALÇIN ORHAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



HAMİT ALTINTOP: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



TALAT PAPATYA: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi





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