TFF yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi

TFF, Mehmet Büyükekşi başkanlığında yaptığı toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
TFF yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2022 23:53
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında yaptığı toplantıda yeni yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde yapıldı: 

İBRAHİM BURKAY:  1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT AKSU: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YALÇIN ORHAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HAMİT ALTINTOP:  Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

TALAT PAPATYA: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ